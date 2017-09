30-aastane Indiast pärit Anny Divya on kõige noorem Boeing 777 naispiloot läbi aegade.

"Esimest korda lennukisse istudes oli ka esimene kord, kui ma pidin seda juhtima,“ tunnistab Mumbais elav Air Asia piloot Anny Divya Daily Mailile. "Olen pärit väga tagasihoidlikust perest ning meil ei olnud raha raha lennukiga lendamiseks."

Ometi oli perekonna tugi Anny jaoks väga oluline – nemad motiveerisid teda pingutama unistuse nimel saada piloodiks. Ta sai 17-aastaselt pilootide kooli stipendiumi ning lõpetas esialgsed treeningud 19-aastaselt.

"See on töö, kus sa lihtsalt pead olema hea. Sest inimese elu sõltub sinust," nendib ta. Mis meeldib talle aga selle töö juures kõige enam? Selgub, et see on uhke piloodipintsaku kandmine!