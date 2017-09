Täna Tallinnast Horvaatia linna Spliti startima pidanud Nordica rendilennuk läks rikki, mistõttu hilineb nii lend Horvaatiasse kui ka sealt tagasi.

Praeguse seisuga on Tallinnast Spliti väljunud lennuk juba õhus, kuid see hilineb umbes 2,5 tundi. Hilinemise põhjuseks on viimasel hetkel toimunud lennukite vahetus.

Sellega aga reisijate probleemid ei lõpe. Nimelt asendati esialgne lennuk väiksema 88-kohalisega, sest suur õhumasin on tehnilistel põhjustel rivist väljas. Need reisijad, kes Horvaatiasse startinud lennuki peale ei mahtunud, viiakse sihtpunkti teistkaudu.

Nordica arendusjuht Sven Kukemelk vabandas reisijate ees.