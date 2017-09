Liiliaristi III klassi kavaler Leane Morits on Naiskodukaitse liige juba 15 aastat. Aastatel 2003-2005 ja 2008-2009 oli ta Tartu ringkonna esinaine ning alates 2009 Kaitseliidu Tartu malevas Naiskodukaitse instruktor.

Teine Liiliaristi III klassi teenetemedal läks Sakala ringkonda. Evelin Lappalainen on organisatsiooni liige aastast 2002. Ta on olnud Suure-Jaani jaoskonna esinaine 2003-2006 ning 2009-2011, hetkel on ta jaoskonna aseesinaine ning ringkonna side- ja staabi erialagrupi juht.