Sellega antakse liikmele kõige elementaarsemad teadmised ja oskused, mis üheltpoolt on vajalikud organisatsioonis toimimiseks, kuid teisalt arendab see liiget kui kodanikku. Liige on ise hakkama saav, oskab toimida kriisiolukordades, õpetab ning juhendab teisi ning oma lähikondlasi, on alati valmis reageerima mitmetes ohuolukordades ning oskab ja teab kuidas toimida erinevates kriisisituatsioonides.

Naiskodukaitses on täna ligi 2500 liiget. Iga liikme esmane prioriteet on läbida baasväljaõpe. Tänaseks on meil kinnitatud ka elanikkonnakaitse valdkonna osana Ohutushoiu kursusekava. Oleme alates eelmisest aastast läbi viinud ringkondades Ohutushoiu kursust, millest saab samuti baasväljaõppe osa.

Naiskodukaitse liikmed moodustavad läbilõike Eesti ühiskonnast. Liikmed on kõikjalt Eestist - mitmetest eluvaldkondadest, varieeruva füüsiliste võimetega, kõikides vanustes, erineva panustamise võimekusega, mitmesuguste haridustega jne. Liikmeskond on kirju ja diferentne ning igaüks lisab organisatsioonile just seda oma toodud väärtust, loob nö lisadimensiooni.

Täna on valinud 2500st liikmest ka erineva ametikoha endale Kaitseliidu struktuuris üle 500 naiskodukaitsja. Nende hulgas nii reservväelasena kui ka isikliku sooviavaldusega nõusoleku andnud nimetamiseks sõja-aja ametikohale või sisekaitseülesanneteks loodud ametikohale.

Mitmed naiskodukaitsjad on ka tegevteenistujad erinevates Kaitseväe struktuurides, politsei- ja piirivalve ametnikud ning mitmed muud riigiteenistujad, kelledest paljud töötavad täna riigikaitselistel ametikohtadel.

Läbi selle on iga liige väärtuslik nii organisatsioonile kui kogukonnale ja seeläbi kogu riigile. See on panustamine laiapindsesse riigikaitsesse.

Iga inimese panus on väärtuslik, olgu see siis organisatsiooni toimimisesse panustamine vabatahtliku juhina, teisi liikmeid koolitav vabatahtlik instruktor, sinilillede müüja, missioonisõduritele sokkide kuduja, õppuste toitlustaja või sõja-aja ametikohal teeniv naiskodukaitsja. Sõltumata vanusest või eluetapist.

Üle poole Eesti rahvastikust moodustavad naised. Meie eesmärk on kaasata võimalikult palju kodanikke panustama riigikaitsesse. Lisaks sellele, et traditsiooniliselt oli Kaitseliidu kõrval ka eraldi naisorganisatsioon, on tänapäeval veelgi olulisem ja tähtsam see, et Naiskodukaitses me loome turvalise ning atraktiivse keskkonna, et naised saaksid siseneda riigikaitse valdkonda ning aitame leida oma kindla koha panustamiseks. Organisatsioon võimaldab, nii mitmel erineval moel ning arvestades liikmete individuaalset tahet ja võimekust, osaleda riigikaitses.