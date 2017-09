Ukraina terrorivastase operatsiooni (ATO) staabi teatel ägenes nädalavahetusel rindepiirkonnas sõjategevus, kus ainuüksi viimase ööpäeva jooksul tulistati Ukraina vägede positsioone 44 korral.

Tulistamise tagajärjel sai haavata üks Ukraina sõjaväelane, teatas UNIAN.

ATO staabi teatel on olukord viimastel päevadel pingestunud kõikides lahingulõikudes, kuid kõige rahutum on olukord Donetski suunal, kus on Zaitsevo küla piirkonnas tulistasid separatistid valitsusvägede positsioone viiel korral soomukitest BMP, granaadiheitjatest ja suurekaliibrilistest kuulipildujatest. Luganski suunal tulistasid separatistid Stanitsa Luganskaja kontrollpunkti.

ATO pressiteenistus lisas, et kuigi Ukraina vägedel on olemas võimekus anda vastulöök, seda siiski ei tehtud, kuna Ukraina peab kinni sõlmitud kokkulepetest, mille eesmärk on sõjategevus piirkonnas peatada.

"Tulistamise vahejuhtum kinnitab veelkord, et separatistid ei järgi tulevahetuse täieliku peatamise režiimi, mis oleks olnud avalöögiks mõlema poole üksuste rindelt äratoomisele," seisis pressiteates.