Kui keegi korraldaks Lihtsa Elu autovõistluse, kus valikukriteeriumideks ökonoomsus, vastupidavus, universaalsus, mugavus ja muidugi lihtsus, oleks Isuzu D-Max Double Cab pikapil suur šanss seda konkurssi võita. Üks jõuallikas, üks veoskeem, pikk garantii ja üsna mõistlik hind – päriselt maal elamine polegi utoopia. Võidu võtmiseks peaks Isuzu aga kõvemat häält tegema.

Valimised on ukse ees ja erakonnad jauravad üksteise võidu sellest, kuidas maaelu Eestis välja sureb kui hakkajad noored maale ei lähe. Teadlased on välja arvutanud, et linnas elamine on igapidi ökom, aga seda juhul, kui urbanist sõidab ühistranspordiga ja loobub lihast ja munadest – tahad omletti, kobi maale elama.

Eestis on maale elama minek üsna lihtne, sest arenenud maailma mõistes on vahemaad lühikesed ja internet jõuab kõikjale. Paraku ei ulatu regulaarne ühistranspordiühendus Kuldsest Ringist väljapoole. Kuigi heina saab kasvatada ka rongiühenduseta, peab mõnikord käima poes ja arsti juures ning jäätmed viima kogumispunkti, mis enamasti kilomeetrite kaugusel. Vaja on autot.