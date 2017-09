Muidugi saad sa sooja vastuvõtu osaliseks, kui tervitad naist punase roosi ja naeratusega. Aga miks mitte minna sammuke edasi ja leida mingi vähem stereotüüpiline lahendus? Näiteks: kui sa tead, et tema lemmikvärv on lilla, siis tervita teda lilla roosiga. Kui ta on mängulisemat tüüpi, siis võib kohtingut magustada, kui kingid talle buketi pulgakomme. Võtmesõna on loovus.

Esimene kohting seisneb mulje jätmises, õpetab AskMen . Naine tahab tunda, et mees pole kohtumisele mitte ainult mõelnud, vaid on ka korralikult ettevalmistusi teinud. Et kohting algaks ja kulgeks hästi, toome välja mõningad naise ootused – sellised asjad, mida ta sinult eeldab, aga millest enamasti otse ei räägita.

Etikett on oluline. Hoia silm peal kõigel, mida sa teed ja kindlasti ka sellel, mida mitte. Väikesed detailid on olulised, kasvõi see, et sa ei näri toitu avatud suuga. Paku, et avad talle ukse, aga kui ta eelistab seda ise teha, siis ära peale käi. Ja kui sa ka tead ülinaljakaid lugusid oksendamise või seedeprotsesside kohta, siis ära neid räägi.

3. Tee komplimente

Paljud mehed unustavad märgata ja ära märkida partneri väljanägemist. Kindlasti on midagi meeldivat näiteks tema riietuses või lõhnas.

4. Ole tema suhtes uudishimulik

Sa võid olla närviline ja üritada pidevalt oma tegemistest lobiseda – et vestlusse ei jääks piinlikke pause. Aga monoloog on veelgi ebamugavam. Ära unusta näiteks tema huvide kohta pärida, ära seda ainult intervjuuks muuda.

5. Ole enesekindel, aga mitte agressiivne

Näiteks ettekandjaga suheldes eeldab naine, et sa oled viisakas, mitte tülinoriv. Kui tellimus viibib, siis märgi seda ettekandjale, aga ära tõsta tema peale häält. Viisakas naeratus ja enda soliidne maksmapanek olgu võtmesõnaks. Ja kui näiteks kinos on kõik kohad juba välja müüdud, siis võta seda huumoriga ning mis kõige tähtsam ...

6. ... varusta end alati tagavaraplaaniga

Kui plaanid viimasel hetkel luhta lähevad, siis võta rahulikult. Sul on ju olemas plaan B, et mitte nii tema kui enda õhtut raisku lasta. Kindlasti avaldad sellega ka muljet, et sul on kohtinguks olemas ka „igaks juhuks“ stsenaarium. See ei pea olema midagi ekstravagantset, lihtsalt mõtle välja mõned lihtsad tagavaraplaanid. Uisutamine või salsatantsuõhtu – iga tagavaravariant on parem kui eimidagi.

7. Avalda muljet