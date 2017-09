Rootsi mehe šokeeriv surm on hoiatuseks kõigile meestele, kes mõtlevad noa alla minna. Men’s Fitnessi teatel võiks see lugu ühtlasi julgustada mehi kasvatama enesekindlust oma keha suhtes.

Kui drastilised need meetmed on? Väljaandes Journal of Forensic Sciences ilmunud raporti kohaselt suri Rootsis üks mees peenise suurendamise operatsiooni järel ilmnenud komplikatsioonide tõttu.

Peenisesuurendamise operatsiooni käigus lõigatakse läbi kõõlus, mis ühendab vaagnaluud peenise alaosaga. Nii saab riist ulatuda veidi kaugemale ja jätta mulje, nagu oleks see erekteerunult pikem. Seejärel kasutavad kirurgid rasvaimu, et viia peenisese rasva ja suurendada selle ümbermõõtu.

Tegu ei ole väga levinud protseduuriga, kuna tulemused ei ole väga muljetavaldavad. Riskid on suured, eriti kui enne rasva süstimist tehakse pikendamist. Just see põhjustaski raporti koostanud ekspertide Brita Zilgi ja Petra Råsten-Almqvisti teatel muidu täiesti terve 30-aastase rootslase surma.

Pärast protseduuri pääses natuke peenisesse süstitud rasva vereringesse ja sealtkaudu kopsudesse, sulges peenikesi veresooni ja võttis kehalt hapnikku ära. Patsient suri pea silmapilkselt rasvembooliasse – tegu on seisukorraga, kus rasv ummistab veresooned ja takistab vere liikumist.

Kui protseduur on riskantne ja mitte eriti tulemusrikas, siis miks üldse vaeva näha?

Nii nagu naistel, esineb ka meestel oma keha suhtes ebakindlust. Meestel on raske enda üle uhke olla, kui riist ei näe välja kui ülim mehelikkuse märk.

Võib-olla on seda raske uskuda, aga enamikul naistel on sügavalt ükskõik, kui suur mehe riist on. Pigem toob pikemas perspektiivis kahju just see, kui sa oled ärevil ja sul puudub oma riista osas enesekindlus. Aga mõtle asjale nii: kas sa oled seksi poole pealt katki jätnud, kuna naised rinnad ei olnud täiesti ideaalsed?

Iva on selles: lõppkokkuvõttes on su partner su keha suhtes isegi leplikum ja vähem kriiline, kui sa ise oled (ja kui ei ole, siis peaks ehk sellele naisele üleüldse ust näitama).

Paneme ühe asja veel paika: väike peenis on täiesti okei. Keskmine riist on umbes 13 cm pikk ja keskmise naise tupp 8-12,7 cm sügav, mis tähendab, et suur riist ei pruugi üldse olla mingi õnnistus. Ka väikse riistaga saab vingelt seksida, kuni sa oled valmis tegema kindlaks, mis su partnerile meeldib (näiteks kliitori stimuleerimine) ja tema rahuldamisele aega kulutama.