"Kui kuldnokkade ja vareste parv astelpaju põllule peale lendab, siis võivad nad ühe päevaga ära süüa lausa 500 kilogrammi marju. Algul kugistavad nad alla kõik tipumarjad ja siis lähevad ka alumised marjad," kirjeldab Peeter Enning Pärnumaal asuvast Sella talust, kui palju teevad linnud talunikele kahju.

Talunikel on lindudega sügiseti suur probleem. Just sügisel, kui paljud linnud valmistuvad siit lahkuma ja alustavad nii-öelda oma varude tankimist, saavad valmis astelpajumarjad. Linnud lendavad parvedes astelpajupõõsaid rüüstama ja võivad teha kasvatajatele väga palju kahju.

Seetõttu, nendib Peeter Enning, on asendamatuks abimeheks gaasikahurid. Tegemist on ilmastikukindla mehhaanilise kahuriga, mille helitugevust võib võrrelda jahipüssi pauguga. Paugu intervalle on võimalik reguleerida ühest minutist kuni 30 minutini. Lisaks lindudele saab kasutada gaasikahurit sigade ja huntide peletajana.

Kuna linnud kipuvad olema kavalad, soovitab Enning lisaks kahuritele kasutada veel mõningaid linnupeletusvahendeid. Kahurid võiks tema hinnangul olla paigutatud iga 200 meetri tagant ning juurde kasutada mannekeeni ja hädasoleva linnu matkijat.

Jaanus Orusalu linnupeletajate müügiportaalist Nirgu.ee nõustub, et linde on väga keeruline eemale peletada, kui nad on juba marjade maitse suhu saanud.

"Oleme katsetanud erinevaid viise, sealhulgas häälepeletajad ja lohesid, et linde astelpajudest eemale hoida. Kui nad on juba maitse suhu saanud, siis on ainuke efektiivne viis gaasikahur, mis teeb teatud ajavahemikul jahipüssi pauguga sama tugeva paugu. Linnud kardavad pauku ja hoiavad antud alast eemale,“ selgitab Orusalu. Ta lisab, et paljud on ostnud ka juurde kahuri statiivi, mis võimaldab kahuril paugutada 360 kraadi.

Kas teadsid, et rändlindude ja kiskjate kahjustuste vältimiseks rakendatud abinõudele tehtavad kulutused hüvitatakse riigi poolt 50% ulatuses? Täpsemalt uuri kohalikust keskkonnaametist.