21. augustil sai mitmetes USA osariikides imetleda haruldast loodusnähtust – täielikku päikesevarjutust. Nähtus tõi kaasa ka selle, et saamatumad fotograafid kõrvetasid sündmust jäädvustades ära hulga kalleid fotoobjektiive. Ehkki meil Eestis on järgmise täieliku varjutuseni sadakond aastat, tasub alljärgnevat arvesse võtta neil, kes a. harrastavad pooleteise aasta tagant päiksevarjutuseturismi, b. jäädvustavad osalisi päiksevarjutusi (meil järgmine vähem kui aasta pärast) või c. on niisama lummatud päikese pildistamisest.

The Verge kirjutab, et kui läinud kuul toimus 14 USA mandriosas vaadeldav täielik päikesevarjutus, siis hoiatasid paljud spetsialistid varakult uudishimulikke: nii silmi kui ka fototehnikat tuleb päikese eest kaitsta. Tennessees tegutsev fototehnikapood rentis sündmuse eel välja hulga kaameraobjektiive ning hoiatas kliente, et nood kindlasti kasutaksid päiksekaitsefiltrit. Mitte kõik ei teinud seda.

Pood pani hiljuti oma blogisse üles mõned pildid, millelt on näha päikesevarjutuse tagajärjel viga saanud fototehnikat. Blogitoimetaja Zach Sutton märkis, et ta ei taha kliente kritiseerida, vaid lihtsalt näidata, mis võib juhtuda.