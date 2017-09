Kui sa oled sage baaride või pubide külastaja või rüüpad teinekord õlut keskmises restoranis, siis ehk ei ole sul mõistlik edasi lugeda. Teinekord võib teadmatus olla õnnistus.

Lifehacker kirjutab, et õllesommeljeedele õpetatakse muuhulgas ka seda, mida tähendab „õllepuhas“ klaas ehk klaas, mis on pestud nii puhtaks, et sellest tasub head õlut juua. Võiks ju mõelda, et puhas klaas on puhas klaas, mis seal ikka vahet. On küll.

Tuleb välja, et nõudepesuvahendi jäägid ja rasvad on klaasides päris tavalised – need aga mõjutavad õlle aroomi ja maitset ning nende olemasolu näitab, et klaas pole päris puhas.