Elektri jõul sõitvad autod jõudsid Eesti laiema avalikkuse teadvusesse ligi 5-6 aastat tagasi, kui riik tegi saastekvootide müügi osas diili Mitsubishiga ja lisaks laadimisvõrgu väljaehitamisele jõudis meie teedele üle 500 iMiev-nimelise liikuri.

Vahepealsel ostusoodustuste ajastul, mil maksimaalne hüvitussumma küündis maailmas pretsedenditu 18 000 euroni, sigines eestlaste autoparki ka hulgaliselt Nissan Leaf’e ja päris mitmed eksklusiivsed Tesla Model S-d.

Viimane kuulub endiselt automaailma kõrgklassi ja heameel on tõdeda, et autofirmade tootevalikusse on tänaseks lisandunud hulganisti vähem või rohkem elektri jõul sõitvaid autosid (loe – täis-elektrilisi, pistiku- või lihtsalt hübriide).