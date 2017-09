Olgem ausad: habe on hea lõks kõikvõimalikule mustusele ja bakteritele. Ja mitte ainult seda, kirjutab AskMen. Pard erineb märkimisväärselt su juustest, kuna habemekarvad on jämedamad. Ja kui sa kasvatad habet või see sul juba on, siis võiks see olla ka korralikult hooldatud. Siinkohal tuleb mängu habemeõli.

Habemeõlide tootjad väidavad, et see paneb habeme kiiremini kasvama, muudab seda tugevamaks ja paksemaks. Ühelt pool töötab see naha ka ja karvade niisutajana ja lisab habemele sära ning toekust. Kvaliteetsed õlid pehmendavad karvu, vähendavad sügelust ja muuhulgas muudavad ka trimmimist lihtsamaks.

Mida need tooted üldse sisaldavad?