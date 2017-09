Krooniline halb hingeõhk ehk halitoos on haigus, millega kimpus 80 miljonit inimest. Halval hingeõhul on mitmeid võimalikke põhjuseid ja sageli on nendega lihtne võidelda. Kõige olulisem on probleemiga sõdimiseks aga põhjust teada. Suust väljuva „mõõga“ erinevaid tekitajaid aitab määrata Art of Manliness.

Kehva suuhügieeni tagajärjel suus tekkivad bakterid

Oled ehk mõtisklenud, miks halb hingeõhk lehkab nagu kõhutuul? Vastus on lihtne: see lehk ongi miljonite su suus pesitsevate bakterite kollektiivne puuks. Kui sa korrapäraselt ei harja ega hambaniiti kasuta, siis asuvad bakterid aktiivselt paljunema. Levinuim ja lihtsamini kõrvaldatav halva hingeõhu põhjus.