Kinnisvaraomanik Laurie naasis oma lagastatud koju ning avastas sealt hunniku tühje alkoholipudeleid, purustatud mööbli ja uriini ja fekaalidega kaetud voodi, vahendas Mirror. Kõik kohad olid lisaks täis prügi, välisuks rikutud, WC ja vannituba lõhutud. Naine laadis Facebooki üles oma enne-ja-pärast pildid, mis näitavad, et võõra lubamine oma koju on seotud riskidega. Mis siis, et naabrid kirjeldasid ajutise üürniku käitumist kui „kena“.

„Puhastuskulud on üüratud,“ kirjutas Laurie. „Mul oli julgust fotosid teha hoolimata haisust, satikatest ja üha kuhjuvast mustusest. Üha raske on seda kõike taluda – ja „üllatusi“ plastkottides ka.“

Naise sõnul sai ta hiljem kanadalasest rentniku kohta teada, et too kannatab alkoholismi ja depressiooni all. Naine ise ootab aga Airbnb spetsialiste, et nood kahjud ära hindaksid.

Airbnb on öelnud, et sedasorti ebameeldivad juhtumid on äärmiselt harvad. Väidetavalt üüritakse selle platvormi kaudu välja 30 miljonit korterit aastas ja tõsiseid kahjustusi leitakse neist hiljem vaid 0,009% juhtudest.