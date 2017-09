Öeldakse, et kliendil on alati õigus. Aga see ei tähenda alati, et kliendil on head kavatsused, märgib Thrillist. Restoranides töötavad inimesed peavad sageli jagelema klientidega, kes saadavad toidu tagasi põhjendusega, et Merkuur on retrograadis või et ajus elavad putukad väidavad toidu mürgitatud olevat. Aga selliseid olukordi on vähemalt kaheksa, kus sul on täielik õigus mitte leppida ja toit tagasi saata.

8. Toit on ülesoolatud

Kui toit on mage, siis saad võtta laua pealt soolatoosi ja soola juurde lisada. Aga kui paistab, et kogu India ookeanis leiduv sool on sinu supis, siis ei saa klient midagi teha.