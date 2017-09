Youtube'is kogub populaarsust video julgest (et mitte öelda pisut hullumeelsest) pereisast, kes riskib eluga, et kaitsta grillil särisevat steiki.

Mustkaru, kes huvitatud pilgul grillile läheneb, ei tee välja teda jälgiva perekonna hüüetest ja kisast. Isegi otse näkku loobitud õlu ei morjenda metsaelukat hetkekski. Grillil pruunistuva steigi, köögiviljade ja krevettide lõhn on lihtsalt liiga kutsuv.

Mehel saab lõpuks maiasmokast mõõt täis ja ta läheb toitu karu küüniste vahelt päästma. Perekond tõstab hädakisa ja soovitab mehel üks steik karule loovutada. Paraku ei paku see loomale huvi, sest grillil on ka maitsvad krevetid. Lõpuks peletab karu minema see, kui peremees grillil kuumuse üles keerab. Leegid ehmatavad looma ja ta tõmbub eemale.

„Kas ta näeb oma liha?“ küsib abikaasa kaamera tagant. „Sa ju andsid talle 20-taalase steigi!“ Tõepoolest, lõpuks märkab kutsumata külaline talle visatud lihatükki ja loivab õnnelikult selle suunas.