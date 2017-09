Eestlaste üks pikaajalisi lemmikuid, Honda CR-V linnamaastur saab lähitulevikus hübriidajami. Frankfurdi autonäitusel avalikustab Honda CR-V Hybrid prototüübi. Euroopas on hübriidtehnoloogia Honda linnamaasturil esmakordne. Ametlikult peaks keskkonnasõbralikum CR-V müügile jõudma 2018. aastal. Honda avalikustab 2017. aasta Frankfurdi autonäitusel oma CR-V Hybrid prototüübi, milles on Euroopa turul esimest korda kasutatud elektrilist linnamaasturi jõuseadet. CR-V Hybrid prototüüp on saanud uue kujunduse, mis annab aimu peagi müügile jõudva CR-V mudelivaliku Euroopa standarditest. CR-V Hybrid prototüüp on esimene eksemplar, millega demonstreeritakse Euroopa autonäitusel uut CR-V-d. See on säilitanud maailmas enim müüdud linnamaasturi tuttava silueti, mis on nii rafineeritud kui ka sportlik.

Uus CR-V Hybrid prototüüp on varasemast laiem, kõrgem ja pikem ning see on saanud uue värske välimuse koos laiema hoiakuga, mida annavad edasi avaramad jõulised rattakoopad.

Uues linnamaasturis on loodud tasakaal elegantsuse ja jõulisuse vahel, mis on saavutatud tänu õhematele A-piilaritele ning suurematele ratastele. Kapott ja tagumised kolmnurkaknad on saanud teravamad jooned ning sõiduki esiosas on näha Honda tootepere „nägu” koos iseloomulike esitulede kujundusega. CR-V Hybrid prototüübi kahemootoriline süsteem i-MMD (Intelligent Multi-Mode Drive) sisaldab elektrilist veomootorit, 2,0-liitrist Atkinsoni tsükliga neljasilindrilist i-VTEC bensiinimootorit, mis toodab elektrienergiat ja tekitab veojõudu, ning eraldi elektrigeneraator-mootorit. Hübriidsüsteem ei kasuta tavapärast käigukasti, selle asemel on kasutusel üks fikseeritud ülekanne, mis loob liikuvate komponentide vahel otseühenduse, edastades süsteemis pöördemomenti sujuvamalt. Süsteem i-MMD otsustab automaatselt, kuidas kasutada bensiini ja elektrienergiat kõige tõhusamalt, mis tähendab, et juht ei pea kolme saadaoleva sõidurežiimi (bensiinimootori, elektri- ja hübriidrežiim) vahel ise valima. Elektrirežiimis kasutab veomootor ainult akude jõudu, mis tagab nullemissiooniga liikumise. Hübriidrežiimis toimib bensiinimootor elektrigeneraator-mootori toiteallikana, viimane edastab omakorda võimsust elektrilisele veomootorile. Selles režiimis suunatakse bensiinimootori liigne võimsus elektrigeneraator-mootori kaudu tagasi akupaketti, et seda laadida. Bensiinimootori režiimis viib rattaid edasi bensiinimootor, vajaduse korral pakub elektriline veomootor ajutist lisavõimsust. Enamikus linnasõidu olukordades liigub sõiduk hübriid- ja elektrirežiimis, et tagada optimaalne tõhusus. Bensiinimootori režiim rakendatakse järsul kiirendamisel ja maanteel sõitmisel. 2018. aasta CR-V on saadaval ka Honda 1,5-liitrise VTEC TURBO bensiinimootoriga, mille juurde saab valida 6-käigulise manuaalkäigukasti või CVT-käigukasti. Euroopa turul ei pakuta uue CR-V diiselmootoriga versiooni.