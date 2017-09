Naised kinnitavad, et ka neile meeldib juhuseks. Ja nemadki ajavad vahepeal aktiivsemalt taga kohustustevaba armatsemist, hängides baarides ja kohtingusaitidel ning -äppides. Aga miks ei tee nad seda sagedamini, küsib AskMen . Vaat’ sellepärast, et kipub nappima mehi, kes teaksid, kuidas seda õigesti teha ehk millised on juhuseksi reeglid.

See kõlab nagu midagi elementaarset, aga mitte tingimata. Aga näiteks 27-aastane Kassie märgib, et on täitsa šokeeritud sellest, kui palju kordi ta on sattunud olukorda, kus mehel pole ühtki. „Ma ei teagi, kumb on hullem – kas see, et kutid on loobunud nende hankimisest või see, et nende arvates piisab meile kommentaaridest nagu „Ma tegin just testid“ ja „Luban, et tõmban välja“, et seda ilma teha,“ märkis ta. „Eriti just siis, kui sa oled näinud vaeva, et mind baarist ära sebida ja oma koju viia, peaks sul olema kondoom, kui sa tahad, et see juhtuks.“

Suhte- ja seksiekspert Kat Van Kirk lisab, et ühest kondoomist ei piisa – neid peaks olema mitu. Juhuks, kui näiteks üks maha libised või osutub praagiks. Või kui teil tekib soov tegemisi korrata.

2. Ole olemas

Mitte nii, et üks silm on naisel ja teine su telefonil. „Üks kutt, kes mind mõned kuud tagasi ära sebis, vaatas mulle kogu selle aja jooksul vist silma üheainsa korra – siis, kui ta sisse pani,“ kirjeldas 24-aastane Laura. „Ülejäänud aja oli tal telefon lahti ja ta luges pokkeriturniiri uudiseid, kuni ma ütlesin, et pean minema.“

„Ole kohal ja olemas,“ soovitab Van Kirk. „Kohtle oma partnereid tavapärase sündsustundega ja mitte neid vaimselt välja lülitades. Lõppude lõpuks võid sa ju tahta temaga veel kohtuda.“

3. Haara libestit

Ja ära karda seda kasutada. See võib muuta kogemuse mõlema poole jaoks sujuvamaks. Näiteks 28-aastane Steph meenutab korda, kui ta oli juhuseksi ajal väga kuiv ja mees nägi hirmsasti vaeva, et asjad sülje abil toimimas hoida. Tema arvates ei peaks mehed häbenema libestit hankida ja seda vajadusel ka kasutada.

4. Veendu, et temake on rõõmsal meelel nõus

See ei tähenda mitte selget jaatavat vastust seksile endale, vaid kõigile erinevatele asjadele, mida te teete. Muidugi muudab seksi märksa vähem seksikaks, kui sa pead pidevalt küsima „Kas nii on okei?“ Aga sel võib teinekord olla ka lisaboonus.

„Viimane kutt, kellega voodisse läksime, kasutas pidevalt fraase nagu „kas ma tohin“ ja „ma tahan“ ja see töötas kahel moel. Ta küsis minu nõusolekut ja see oli ühtlasi ka siivutu jutt,“ kirjeldas 29-aastane Candace. „Ja minu meelest on see hea meetod asjale lähenemiseks.“

Van Kirk rõhutab: naine peab nägema välja ja käituma nii, nagu ta oleks tõesti asjas sees ja selleks valmis. Mitte sellisel moel, et „ei“ ei tähenda enam tingimata ei-d, vaid „jah, kindlasti jah“.

5. Ole oodatava suhtes aus

26-aastane Samantha kirjeldab olukorda, kus üks kutt sõbra pulmas küsis tema numbrit, viis ta hiljem kenasti kohtama ja voodisse ning kõik oli ilus. Siis aga selgus üsna ootamatult, et mees ei tahtnud mitte deitida, vaid lihtsalt vahepeal seksida, casual sex’i harrastada. Samantha tõdes, et tal poleks sellise suhte vastu tegelikult midagi olnud – aga ta tundis, et teda on kuidagi alt veetud.