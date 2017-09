"Lugesin Jevgeni Ossinovski ning Heidi Ruuli julgeid üldistusi ja veel julgemaid väljaütlemisi eilses ja üleeilses Postimehes. Ei saanud öösel magada, ainult mõtlesin ja muretsesin, mis selle Eesti Mehega siis saab?" kirjutab Niinemets veebilehe Point blogis. Jah, on probleem alkoholiga – eesti mehed joovad palju. Samas tundub kummaline see murelaviin õhku paisata nüüd, septembris, kui kampaaniakorras mitte keegi ei joo. Mina ei ole juba neli aastat septembrist septembrini joonud ja saan ilusti hakkama. Telekast vaatan vaid spordivõistlusi ja "AK-d". Jah, loen raha ka, sest vastutustundetu on seda tarbetult kulutada. Loen töötundegi, sest olen hakanud väärtustama puhkust ning aega perele. Armukeste numbreid ei loe, sest neid pole ega tule. Seega olen justkui see hädine eesti mees ja samas ei ole ka. Ja ärme hakka siinkohal loopima lauseid "muidugi, erandeid on", sest 85% minu meestuttavatest liigitub samasse kategooriasse. Võimalik, et kirjutaja Heidi Ruul on kokku puutunud vaid selle muresektoriga. Aga pole hullu, Heidi, küll ma nemad ka sealt diivanilt püsti aitan! Esimene asi: naised peavad kodus telekapuldilt patakad välja võtma, siis on olukord, kus tuleb õhtu veeta omavahel rääkides. Võib-olla ei tahetagi neid patareisid tagasi panna.

Lugesin Heidi Ruuli kirjutisest, et kui tugev eesti naine midagi ütleb, siis mees teeb selle ära ja kui ei saa hakkama, peidab mees pea liiva alla. Siinkohal ei saa kuidagi ju rääkida mehest, kes pole võimekas, sest ühel juhul ta teeb ju selle ära ja teiseks mulle tundub pea liiva alla toppimine tehniliselt ikkagi väga keeruline tegevus.

Ja kust seda liiva kohe võtta? Suvi on läbi ja minna randa külma ning märja liivaga mängima on vaid siis tore, kui lapsed kaasa võtta. (Aga olen juba ammu seisukohal, et kui mees eksib [näiteks mõne tähtpäeva meelespidamisega], on ta ära teeninud pettumuse ja meelepaha, kui aga naine, siis saab mees kuulda lauset „miks mina pean kõike meeles pidama“). Me elame muutuvas maailmas ja mitte midagi ei juhtu, kui rollid ümber jagada. Las hoopis mees on lastega kodus, koristab ja hoiab lilled pügatud ning naine teeb karjääri ja teenib palka. Las see tugev naine teeb, vastutab ja kontrollib. Kui aga naine tugev olla ei taha, siis tunnusta oma meest, suhtle temaga ja küsi mida tema teie suhtest tahaks ja millest tema unistab. Ja mida täna võiks koos telekast vaadata. Mees teeb kõvasti tööd, aga laskem tal siis puhata ka. Paljud nimetatud probleemid – kinnisus, ebakindlus, argus, tegutsematus, suutmatus – on muide alkoholi kaasprodukt, nii et murekoht on ainult üks ja väga selge. Kompromissid ei vii kuhugi, koostöö aga küll. Nii, et tegeleme ehk siis selle lahendamisega. Ja teeme seda koos. Mina ei joo, sina ei materda! Win-win?