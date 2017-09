Üsna kindlalt mäletad sinagi, kuidas kooli kehalise kasvatuse tunnis tuli lõuatõmbeid teha. Sõltumata sellest, kas sa olid see kutt, kes tõmbas ilma suuremat higistamata ära kümme lõuga, või see, kellel käed juba ühe tõmbe järel värisema hakkasid.

Me teame, et lõuatõmbed on märksa raskemad, kui need välja paistavad, märgib Men’s Health. Võib öelda, et igaüks, kes suudab teha seda rohkem kui 25 korda, on tugev mees. Aga kuidas oleks 51 lõuatõmbega 60 sekundi jooksul?

Selline ongi Guinnessi rekordite raamatusse pääsenud tulemus. Rekordi sooritas Adam Sandeli nimeline mees USAs Brookline’is eelmise aasta detsembris.

Allolev ametlik video on pöörane. Sandel rebib 40 korda ja hakkab siis ükshaaval juurde tõmbama, kuni jõuab eelmise rekordi ehk 50 lõuatõmbeni. Ja siis ühe lisaks. Ja veel kaks – aga viimased lõuatõmbed ei vastanud nõuetele. 52. puhul paindusid mehe puusad ja 53. sooritati juba siis, kui aeg oli otsas.

Aga võimas on tulemus siiski.