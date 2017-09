Eesti ettevõte Uniraja OÜ ja Kaitseliit sõlmisid koostööleppe, mille raames Kaitseliit hakkab testima Uniraja OÜ poolt arendatavat sidesüsteemibSecureChat.

Kaitseliidu teatel muudab SecureChat-süsteemi unikaalseks infrastruktuurist sõltumatu sidelahendus. Olukordades, kus militaar- või tsiviilsides kasutatavad antennimastid on muutunud kasutuskõlbmatuks, suudab SecureChat tagada digitaalse andmeside, moodustades süsteemi ühendatud statsionaarsete või mobiilsete raadiojaamade vahel sidevõrgu. Võrk töötab infrastruktuurist sõltumatute raadiojaamadega ja on täiesti iseseisev.



Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili sõnul mitmekesistab SecureChat Kaitseliidu väljaõpet. "Kollektiivse teadmistepagasi rakendamine tõhustab Kaitseliidu tehnilisi võimeid ja aitab testida meie standardprotseduure," lisas kindralmajor Kiili.



Uniraja OÜ on teinud koostööd Kaitseliidu Saaremaa malevaga SecureChat süsteemi arendamisel juba mitu aastat. Kuna sidesüsteem on ennast õppustel näidanud töökindla ja usaldusväärsena, siis otsustas Kaitseliit SecureChat-i laialdasemalt testima hakata.



"Tagasiside, mida olen saanud Kaitseliidu Saaremaa malevast, on aidanud süsteemi edasi arendada. Tänu sellele koostööle on Uniraja OÜ jõudnud esimese ekspordikliendini – katsepartii ostis USA erioperatsioonide väejuhatus," ütles SecureChat looja, Eestis elav Soome leiutaja Johannes Väänänen.