Nissan esitles äsja maailma müüduima elektriauto, Nissan Leafi uut generatsiooni. Uus Leaf suudab sõita ühe laadimisega kuni 378 km ja sel on 40 kWh liitium-ioonaku. Uue Leafi müük algab Euroopas alates jaanuarist 2018.

Täiselektriline ja leidliku tehnoloogiaga varustatud uus Nissan Leaf on Jaapani autotootja esimene sõiduk Euroopas, mille juhiabisüsteeme on täiustatud ning mis on varustatud Nissani innovaatiliste tehnoloogiatega, näiteks nagu e-Pedal, võimaldades sõita ja pidurdada täiesti uuel ja sujuval viisil.

Uus Leaf sõidab eelmisest kaugemale, ühe laadimisega ulatub sõiduraadius 378 kilomeetrini. Auto on saanud uue välimuse, senine „väga eriline elektriauto” kujustus on asendunud üsna tavalise auto väljanägemisega. Kogenematu pilk võiks kaugelt vaadates uue Leafi Micraga segi ajada. Sarnasus on suur, aga pole imestada midagi, tegu on ju Nissaniga.