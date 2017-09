Vahvalt omanäoline pudel, sildil eksperimentaal-sarjale omane tuuker. Kollakas-halli varjundiga vaht täidab üle poole klaasist ja püsib üsna kenasti. Õlle värvus - kirkalt punakaspruun. Aroom on hapukas, vähese vürtsika lisatooniga, meenutades veidi sidrunheina ja aniisi.

Esmamekk on keskmise kehaga ja tihkelt magusakas-hapukas. Keskmaitse on hapukas, röstine, veidi mõrkjas. Lõppmaitse läheb veidi piparkoogilisse poolde ... või siis Tuula prääniku kanti ... sihuke mesine-vürtsikas-mõrkjas-röstine. Järelmekk on mõrkjas-magusakas-vürtikas, kõrbenud ja agressiivne.