Iga mees kardab seksi ajal oma peenist murda. Hea uudis on see, et tehniliselt pole see võimalik, kuna riistas pole luud, mida murda. Küll aga satub üllatavalt tihti arstide hoole alla mehi, kes kuidagi oma nahknuiale viga on teinud. Men’s Health suhtles arstidega ja pani kokku ülevaate kõige levinumatest ja hullematest. Ning ühtlasi õpetab sedagi, kuidas vastavaid vigastusi ära hoida. 1. Peenisemurd Uroloogiaprofessor Jesse N. Millsi sõnul on see kõige sagedasem peenisevigastus. „See juhtub siis, kui mees rebestab seksi ajal oma peenise jäigemat väliskihti, põrutades erekteerunud peenise partneri vaagnaluusse,“ kirjeldas ta. „Tavaliselt juhtub siis, kui naine on peal ja tõukab end allapoole mehe peenise peale.“

Spetsialisti sõnul juhtub seda kõige sagedamini siis, kui partner on purjus ja kaotab mehe peal hõljudes tasakaalu. Peenises on kolm kanalit, neist kaks erektsiooni ja üks urineerimise tarbeks. Enamasti kujutab peenisemurd väikest rebendit ühes kanalitest, see vajab paari õmblust ja mehega on paari nädala pärast jälle kõik korras. Aga doktor kirjeldas üht purjus paariga juhtunud õnnetust, mille käigus mees purustas kõik kolm kanalit ja sisuliselt hoidis vaid nahk tema riista keha küljes. Selle mehe peenis tuli sisuliselt uuesti üles ehitada ja muuhulgas pidi ta kolm nädalat kateetri kaudu pissima.

Loo moraal on lihtne: energiline vigurseks võib hea olla, aga seda ei tohiks harrastada purjuspäi. Arst märgib ka, et kohe kui vigastus toimub, tuleks pöörduda EMO-sse, ükskõik kui piinlik see ka poleks. 2. Kubeme lihaskrambid Alakeha lihaskrampe ja –spasme nimetatakse Põhja-Ameerikas mingil põhjusel Charley hobuseks, need viitavad eeskätt verevalumile. 37-aastane Will avastas ühel hommikul ärgates kubemest muhu. Arst uuris, kas ta on suhtes ja seksib palju. Kui Will sõnas, et tal on värske suhe ja seksi tuleb sestap palju ette, sõnas arst, et mehel on kubemes Charley hobune ja selle võib saada just aktiivse koerapoosiseksi tagajärjel. Naise puusaluud käivad vastu mehe kubet ja võivad tekitada samasuguse paistetuse nagu siis, kui kubet pekstaks. Arst soovitas mehel pidada kolm päeva seksipaastu. Pärast seda paistetus alanes. 3. Priapism ehk valulik püsierektsioon Tunde kestev erektsioon kõlab nagu miski, mida võiks põhjustada Viagra. Aga näiteks 42-aastasel Ansonil oli 20 tundi kõva pärast depressioonirohu võtmist. Ei vann ega masturbeerimine ei aidanud. Arstid süstisid mehele pseudoefedriini, mis veresooni lõõgastab. Ka tuli süstlaga riistast verd välja tõmmata. Mehel vedas – tavaliselt tekivad juba pärast kümnetunnist püsierektsiooni püsivad riistakahjustused. Arsti juurde peaks pöörduma juba siis, kui peenis neli tundi kangekaelselt püsti seisnud. 4. Torsioon ehk munandite keerdumine 41-aastane Melinda oli kauboitüdruku poosis oma peika peal, kui too valust karjatas. Kuna naine oli mehe peal kaunis pööraselt ratsutanud, siis oli üks munand paigast nihkunud ja üle peenise väändunud. Aga paigast nihkunud kera tõmbus tagasi ja tegevus jätkus. Munandi väändumine on juhtum, mis mõnikord lihtsalt vältimatu. 5. Kinnijäänud peeniserõngas Ka isetehtud seksimänguasi võib EMO-sse viia. Doktor Millsil oli patsient, kes võttis sagedast urineerimist tekitavat ravimit. Nii pani too oma riista alumise otsa ümber 7,5-sentimeetrise diameetriga mutri. See surus kuseteesid kokku ja mees pidi vähem urineerima. Mees keeras ühes mutriga magama, kuid ärkas erektsiooni peale. Mutriga ümbritsetud osa kohal nägi riist välja nagu grillvorst. Õnneks taipas ta häirekeskusse helistada. Kui ta poleks seda teinud, siis jäänuks ta oma riistast lihtsalt ilma. Kui tavaline peeniserõngas kinni jääb, siis aitavad tavaliselt käärid hädast välja. Aga mutri ärasaamiseks pidid arstid otsima abi haigla tehnilisest osakonnast. Kasutati elektrisaagi ja erinevaid terase lõikamise terasid. Opitoas lendasid sädemed ja medõde pidi üle sae ning peenise vett kallama. Peenis päästeti tunniga, aga see vajas nahasiirdamist.