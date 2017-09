Lähitulevikus saab ringi liikumas näha uusi Google Street View autosid, mis uuendatud kaamerakomplekti ja laserskännerite abil peaksid jäädvustama senisest märksa uhkemaid tänavavaateid.

Wired’it vahendades kirjutab Ars Technica, et Google’i uued autod on sinist ja pruuni värvi Hyundai Elantra GT-d, millel külgedel uhked Street View’ga pildistatud maastikud.

Katusel paiknev hiiglaslik kaamerasüsteem on üle kaheksa aasta esmakordselt uuenduse läbinud. Varasema 15 asemel on põhikomplektis seitse kaamerat ja sestap on see endisest märksa väiksem. 20-megapikslised kaamerad on suunatud igale poole ümber auto ning Google Mapsis kleebitakse nende jäädvustatud pildid kokku ruumiliseks kujundiks. Lisaks on otse vasakule ja otse paremale suunatud HD-kaamerate paar – nende eesmärk on lugeda tänavasilte, äride nimesid ning isegi nende avamise ja sulgemise aegu.

Uued kaamerad võimaldavad teha kõrgema resolutsiooniga, paremate värvidega ja vähemate vigadega ning üldkokkuvõttes ilusamaid Street View võtteid.

Kaamerakomplekti kohal on veel lisaks kaks LIDARi (laserskaneerimise seade) litrit. Need on Velodyne VLP-16 sensorid, mis võimaldavad autol 360 kraadi ulatuses kolmemõõtmeliselt „näha“. Muuhulgas toovad need erilise täpsuse – kui GPS võib eksida mõne meetriga, siis see sensor määratleb auto ja pildistatava asukoha mõnesentimeetrise täpsusega.