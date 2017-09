Valgevene president Alaksandr Lukašenka tõstis septembris kõigi jõustruktuuri töötajate palku 20 protsendi võrra ning sama suur palgakasv järgneb ka detsembris. Samal aja kasvasid teiste riigitöötajate palgad tänavu vaid 6,5 protsendi võrra.

Endise uurija Oleg Voltšeki sõnul on järsu palgatõusu taga jõustruktuuride lobbitöö ning ühe argumendina tuuakse välja asjaolu, et Venemaal on sõjaväelaste, päästjate ja korrakaitsetöötajate palgad on tunduvalt kõrgemad Valgevene omadest, edastas portaal belaruspartisan.org

Valgevenes pole jõustruktuuride palgad avalikud, kuid näiteks teenis keskmine miilitsakapten tänavu juunis 1200 Valgevene rubla ehk ca 600 eurot. Kuid oma karjääri alustava patrullmiilitsa sissetulek pole nii kõrge, ulatuses ca 300 euroni kuus.

Kuid siinkohal tuleb arvestada ka üsna rammusa sotsiaalteenuste paketiga, mis jõustruktuuri töötajatele lisaks palgale kaasneb. Nii maksab tööandja kinni nende elamiskulud ning samuti võivad nad saada riigi käest tasuta elamispinna.

Samuti ületavad jõustruktuuri töötajate sissetulekud märkimisväärselt teiste riigiteenistujate omi. Nii oli meditsiinitöötajate keskmine palk juunis 642 rubla ning haridustöötajate keskmine kuusissetulek veelgi väiksem - 566 rubla.