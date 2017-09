Nike’ Air Jordan tossude mudel nr 32 on inspireeritud Itaalia sportautost, kirjutab Maxim.

Moodne Flyknit-materjal peaks trenditossud tegema senisest veelgi rohkem hingavaks ja funktsionaalseks. Pealsed on patentnahast, tagaosa rihveltehnikas ja pahkluusosa seemisnahkne.

„Oleme alati avastanud uusi materjale ja tehnoloogiaid, loomaks parimaid spordijalatseid. See kehtis siis, kui läksime Itaaliasse, et teha II, ja see kehtib ka täna,“ teatas Michael Jordan, omaaegne tippkorvpallur ja nende tossude reklaaminägu. „XXXII puhul andsime disaineritele väljakutse lükata piire veelgi kaugemale, aga samas jääda truuks brändi DNA-le.“

Air Jordan 32 tossud jõuavad USAs müügile 23. septembril, siinkandis ilmselt hiljem.