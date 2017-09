Uus Cayenne välja arvata, on kõik kohal. Instruktorite pilgu ja käe all antakse meie käsutusse aukartustäratav autopark: Panamera Turbo, Macan GTS, Carrera GTS ning 4 GTS, Cayman GT4 ning GT4 Clubsport ja 911 GT3. Kaassõitjana saame ära proovida ka imelise GT3 Cup’i.

Ja kuigi tean, et rahatule autoajakirjanikule on see kui suhkruhaigele kommipoe külastus, on pakkumine liiga ahvatlev ... Advanced Media Driving Academy (vabas tõlkes „sõiduakadeemia sõita oskavatele ajakirjanikel“e) eesmärk on üllas – lihvida Euroopa autoajakirjanike sõiduoskusi ning ühtlasi tutvustada Porsche praegust mudelivalikut.

Ei saa salata, et siinkirjeldatud üritus oli minu jaoks oodatuim väljasõit senise elu jooksul. Ja täiesti teenitult – kui Porsche pakub uusimate mudelitega kahte adrenaliinist nõretavat rajapäeva Leipzigis, saab võimalikke vastuseid olla vaid üks: „jah”.

Meie mänguväljakuks on Leipzigi tehase testirada, kust käivad läbi kõik sealsest tehasest väljuvad sõidukid ning kus viiakse läbi ka mitmeid Porsche sõidukooli harjutusi.

Popurrii parimatest kurvidest

Leipzigi ringrada on värvikas popurrii maailma tippradade kuulsaimatest käänakutest – muuhulgas Nürburgringi Karussell ja Mobil1 S, Spa „Bussipeatus“, Laguna Seca „Pudeliavaja“, Monza Parabolica ja Curve di Lesmo ... Lisaks jääb raja sisse ka mitu platsi slaalomite ning libedasõiduradade jaoks.

Hommikul rajale jõudes tehakse sõitjatele kiire briifing ning jaotatakse meid gruppidesse. Meie jaoks on üles seatud 9 erinevat harjutust, mille jooksul enamuse rajast läbi sõita saame.

Iga sõitjategrupp koosneb neljast autost – kolm ajakirjanikepaari ning instruktor, kes harjutusi ette sõidab, jälgib ning raadioside kaudu kõikidesse autodesse juhiseid edastada saab. Briifing läbitud, läheb sõiduks!

911 GT3 – haamer või skalpell?

Minu grupile armu ei anta ning hetke pärast leian end tuttuue 911 GT3 roolist. Vähem informeerituile – 500 vabalthingavat hobust neljaliitrisest bokserkuuesest, tagavedu, kiirendus sajani 3,4 sekundit, seitsmekäiguline PDK topeltsiduriga käigukast ja veel palju muud, mille ainsaks eesmärgiks on kiiresti liikumise tagamine. Tegu on 911 mudelivaliku vängema esindajaga, mille jaoks sobivaim mänguväljak on ringrada.

Meie alustame aga leebemalt – slaalomiga, kus kiirused üle saja ei küündi. Päeva alguses naeratuse näole manamiseks on see täpselt õige harjutus, mis annab aimu GT3 võimekusest. Tegu on suurepärases tasakaalus platvormiga, mis põimib kokku silmipimestava kiirenduse, sisikonda ümber sättiva kurvispüsivuse ning vürtsitab seda juhi tagant kostuva kõrvu paitava bokserimüdinaga.

9000 pöördeni küündiva mootori fenomenaalset häält ilmestavad gaasi lahti lastes ning käiku vahetades raginad ja plaksud, mis auto välimuse ja võimekusega kui valatult kokku sobivad. Slaalom ise on lihtne ja otsekohene, koosnedes ootuspärastest kõrvalepõigetest ja kiiretest suunavahetustest.

Sellise harjutuse jaoks tundub GT3 alguses isegi liiga kiire – väike vajutus gaasipedaalil tähendab juba märgatavalt tugevamat piduripedaali litsumist, mis omakorda viib hektiliste roolipööramisteni ja põhjustab vaheldumisi ülejuhitavust ja vajamatut kere kaldumist.

Instruktori nõu on lihtne – tegu ei ole haamri, vaid kirurgi skalpelliga. Sujuvad kiirendused, pidurdused ja rooliliigutused viivad ka kiirema läbimisajani.

Nõuannete kohaselt kohendan oma sõidustiili – võimalus kiirendada ei tähenda, et seda kohe kasutama peaks. Ja kuigi raja läbimine ei ole enam nii lõbus ja saba ringi ei tantsiskle, saab slaalom läbitud tunduvalt kiiremini.