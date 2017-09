Paljud paarikesed eelistavad sõuda abieluranda suvel, aga sügise lähenemine ei tähenda, et sa nüüd lõplikult pulmakutsetest pääsenud oleksid. Pulmakutse saamine võib olla päris stressirohke, sest sa pead sellele õigeaegselt vastama, leidma kaaslase, hankima kingituse ja üritama mitte purjuspäi sõbra vanemate sugulaste ette ilmuda, kirjutab AskMen. Ning lisaks tuleb sul leida õige riietus. Seda enam, et pulmad on hea koht uute naistuttavate leidmiseks ja nii on mõistlik veidi moekam, kenam ja stiilsem välja näha. Kuid ka mitte liialt – et mitte peigmehest üle särada. Kuidas seda kõike saavutada? 5 praktilist nõuannet. 1. Keskendu detailidele Ametlikum rõivastumine võib mehe jaoks olla keerukas, kuna erinevad valikud näevad meie jaoks liiga sarnased välja. Aga sa ju ei taha olla see kutt, kes istub kuskil nurgas ja näeb täiesti ohutu välja, kuna tema seljas olev ülikond on täiesti eristamatu tema kõrval olevate meeste ülikondadest. Aga kuidas eristuda? Detailide abil. Väiksed aksessuaarid saavad muidu ilmetut ülikonda veidi ilmekamaks muuta. Näiteks mansetinööbid, rinnataskurätik või disainsokid. Aga pea meeles mõõdukust, muidu näed sa välja nagu mingi ekstsentriline muusik, kes on pulma esinema palgatud.

2. Kooskõlasta kaaslannaga

Kui lähed pulma kellegagi koos, siis räägi temaga enne oma riietuse valimist läbi. Kokkusobimatud riietused rikuvad pulmapildi ja keegi ei taha olla see jobu, kes oma kaaslannast uhkemini riietus. Sinu ülikond võiks täiendada kaaslanna kleiti ja olla sellega seotud. Pealegi: kui sul on valiku tegemisega raskusi, siis võib daami valik anda sulle hea suuna kätte. 3. Riietu praktiliselt Kas pulm toimub kuskil Kariibi mere liivarannal? Kui nii, siis ei peaks ilmselt kandma paksu villase voodriga rasket kangast, vaid pigem näiteks puuvillast. Ja kas tseremoonia ning pidu toimuvad nii, et vahepeal pole aega riideid vahetada? Sellisel juhul peaks ehk lipsu koju jätma ja kohe tõmbama jalga kingad, millega kannatab hommikuni tantsida. Arvesta kõiki pulma praktilisi olusid nagu asukoht, ilm, sündmuse pikkus ja riietu vastavalt neile. Pulm on terve päeva kestev üritus ja sul peaks olema kogu selle aja sees mugav. 4. Ära ole hoolimatu Ära jäta ettevalmistusi viimasele minutile. See võib olla elementaarne, aga väärib meeldetuletamist. Kui sa pole vähemalt paar nädalat ette mõelnud, siis võib juhtuda, et peas minema pulma oma keskkooli lõpuülikonnas. Selles, mille pükste kubemeosas on augud, mida sa pole aastaid kandnud ja mille pintsak on õlgadest kitsas. Mine otsi endale uus ülikond. Seda enam, et kui sa oled pruudile või peigmehele lähedane isik, siis tuleks austusest nende vastu natuke rahakotti luhvtitada. Kui võimalik, siis leia rätsep ja lase tal leitud rõivaid enda jaoks sobivamaks kohendada. Ja taeva päralt, enne kodust lahkumist triigi oma särk ja viksi kingad. 5. Ära üle pinguta