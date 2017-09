Igal hommikul istusid need mehed pool tundi valguslambi ees, mis kallas neid üle 10 000-luksise valgusega. Võrdluseks: otsene päikesevalgus võib olla kuni 100 000 luksi ja pilvisel päeval on valguse eredus umbes 1000 luksi.

Pärast kaht nädalat teatasid valgusteraapiat saanud mehed, et nende seksuaalse rahulduse skoorid on eksperimendi algusega võrreldes kolm korda kasvanud. Teises grupis olnud meeste puhul oli libiido palju mõõdukamalt kasvanud.

Ereda valguse grupis tõusis ka meeste testosteroonitase – ja uuringut juhtinud Andrea Fagiolini (Siena ülikool) sõnul on see libiido tõstmisel väga oluline faktor.

Kui keha on ereda valguse käes, siis toodab see rohkem hormooni nimega lutropiin. Ja rohkem lutropiini tähendab ka suuremat testosterooni tootmist.

See ei tähenda paraku küll, et seksiisu on võimalik tõsta lihtsalt kardinaid akna eest ära lükates. Keha peaks saama vähemalt sama suure intensiivsusega valgust nagu uuringualused said ehk seksiisu langust tuleks ravida vähemalt 10 000-luksise valgusteraapialambiga.