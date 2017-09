Kui guugeldada lauset „how to get laid“ ehk „kuidas k***i saada“, siis tuleb vastuseks miljoneid artikleid, mis soovitavad kõikvõimalikke asju alates õige lõhnaõli valimisest ja lõpetades parimate külgelöömisfraasidega, märgib FHM. Aga mõnikord on asjad palju-palju lihtsamad ja kui sul õnne on, siis satud ka sina teinekord olukorda, kus seks saab alguse nagu välk selgest taevast. Redditis algatas De-bone Zone lõime „Milline on kõige totakam viis, kuidas sa oled seksi saanud?“ Vahendame meeste vastuseid.

„Mu naabrinna palus ükskord minu abi, et kana kontidest vabastada. Aga kui ma tema korterisse astusin, siis polnud seal mingit kana. Niisiis läksin tema tuppa, et küsida, kus see on ja ta oli alasti. Minu puhul töötas.“

„Sain just kassipoja. Olin klubis ja panin oma telefoni kinni. Minu kõrval olnud tüdruk nägi mu kuvaekraani pilti, kus kassipoeg oli mul peas. Küsis kassi kohta ja hakkas rääkima. Õhtu keris tuuliseks, nii et ütlesin, et pean koju siirduma. Naine läks ja võttis oma jaki ja jooksis tagasi minu juurde, küsides, kas ta võiks minu juurde tulla ja mu kassipoega näha. Asjad läksid ootuspäraselt. Väike kutt oli selleks hetkeks vaid neli päeva minu juures olnud. Milline vennas. Järgmisel päeval sai ta endale uue pesa ja rohkem maiustusi, kui ära süüa jaksas.“