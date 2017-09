Veebisaidilt topmazing.com saab hankida pehme kaisupadja, mille autor võis saada inspiratsiooni Tove Janssoni hatifnattidest. Või ka mitte. Tõenäoliselt mitte.

Super Kawaii Ciu Ciu plüüšpadi maksab allahindlusega 17,45 dollarit ehk umbes 14,50 eurot. Ostjate teatel on tellimused kippunud hilinema ja tootel olla mingi kemikaali lehk, mis vajab tuulutamist – aga padi olevat väga pehme ja mõnus.

Kui kinkida selline padi kallile naisele, siis on see märk, et sa hoolid tema mugavusest. Kui sõbrale, siis näitad sa kingiga, mida temast arvad ... valmistu maadluseks.

Väidetavalt on patju piiratud koguses ja nende müük lõppeb vaid loetud tundide pärast. Lähemalt saad peeniseid, see tähendab patju vaadata ja osta SIIN.