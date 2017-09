Järgmiseks päevaks oli mehel see tehing meelest läinud, niisiis helistas ta politseisse ja teatas, et tema sõiduk on varastatud.

Uus-Meremaal oli üks avalikkusele anonüümseks jäänud mees sedavõrd sodi, et müüs kogemata oma auto 800 kohaliku dollari (485 EUR) eest maha. Miks? Tema ainus eesmärk oli saada raha, et ta saaks veel rohkem õlut osta.

Aga tagasi Uus-Meremaa loo juurde. Võib tekkida küsimus, kuidas see pusle kokku pandi, kui purjutaja oli juhtunu unustanud. Aga tänada võib meest, kes auto ostis. Tema andis võimudele juhtunu kohta infot pärast seda, kui sai hoiatuse, et auto on kuulutatud varastatuks.

„Õnneks kontrollis auto ostja järgmisel päeval auto registrinumbrit varastatud autode registri veebilehelt, kuna muretses, et ehk on masin varastatud,“ sõnas politseiseersant Dennis Murphy New Zealand Heraldile. „Mees tuli autoga jaoskonda, et meile seletada, mis juhtunud oli. Nii saime võtta ühendust algse omanikuga ja paluda neil asjad omavahel ära klaarida.“