Kuna kindlustusseltside tingimused on erinevad, pole rusikareeglit, kuidas oleks oma pagasit kadumise vastu kõige nutikam kindlustada. Küll aga tasub meeles pidada, et äraantavas pagasis olevat elektroonikat ei hüvitata.

„Olenemata kahju suurusest on pagasikindlustusest enim kasu siis, kui inimene on oma asjade väärtust õigesti hinnanud ning teab sedagi, kuidas kohvri kadumisest teatada,“ ütleb Seesami kahjukäsitlusosakonna juht Ly Jõhvik. Seepärast tasub juba enne lepingu sõlmimist mõelda, mis pagasisse läheb – kas seal on tavalised isiklikud esemed või siis näiteks spordivarustus, lapsevanker, jalgratas, muusikariistad.