Dubrovniku linnapea on otsustanud piirata vanalinna külastavate inimeste arvu poole võrra, sest tunglus kitsastel tänavatel vähendab turistide elamust ja ohustab unikaalseid hooneid. UNESCO soovituse järgi võib maailmapärandi objektide hulka valitud Horvaatia turismipärli vanalinnas müüride vahele lubada iga päev 8000 külastajat, kuid meer tahab piirata nende arvu 4000-le. Mato Franković anus kirjas ristluslaevade ühendusele Clia, et nende firmad aitaksid Dubrovnikut kaitsta ja plaaniksid laevade randumist paremini, vahendab The Telegraph.

Mullu külastas Dubrovniku sadamat 529 ristluslaeva, tuues sinna ligi 800 000 reisijat. 2015. aastal randus 475 ja aasta varem 463 laeva.