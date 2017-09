Kolmanda generatsiooni Porsche Cayenne noobelmaastur astub suure publiku ette Frankfurdi autonäitusel. Auto veermikku on oluliselt uuendatud ning standardis on aktiivne Porsche nelikvedu. Jõuallikate valikust leiab kaks võimsat V6 topeltturbo. Cayenne’i moodne välimus teeb aga tõelise silmapai: paksust põhikoolipoisist on saanud sale, musklis sportlane.

Porsche Cayenne’i kolmas generatsioon püüdleb järjest enam suurte sportlike noobelmaasturite segmendi liidriks. Võimsad turbomootorid, uus kaheksakäiguline Tiptronic S käigukast, uued veermikusüsteemid ning virtuaalne infolust koos täieliku ühenduvusega viivad nii sportlikkuse kui mugavuse uuele tasemele.

Kohe alguses on võimalik valida kahe uue kuuesilindrilise mootori vahel: Cayenne’i 250 kW (340 HJ) kolmeliitrine turbomootor, mis pakub eelneva mudeli omast 29 kW (40 HJ) rohkem.