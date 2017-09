Ühel hetkel oled fantastilises suhtes naisega, kellest sul ei saa iial küllalt. Järgmisel aga avastad, et oled ihuüksi. Naeru, armastuse ja sõprusega alanu on tasapisi hajunud ja sulle on jäänud sisuliselt täieliku tühjuse tunne. Lemmiktoit tundub maitsetu, seni tantsima ajanud lood ei tekita enam mingit elevust ja elust on kõik värvid korraga kadunud. Nextluxury.com pakub mehele nõuandeid, kuidas see raske aeg üle elada ja oma elu uuesti üles ehitada.

Pane ära need kurva muusika plaadid ja keera depressiivne film kinni. Ära meenuta endale pidevalt, miks sa kurb oled. Depressiivsesse seisundisse kinnijäämine pole praegu lahendus, abiks on hoopiski arusaam, et edasi liikumiseks tuleb õppida oma tundeid väljendama.

Sa said oma suhtest palju väärtuslikke õppetunde ja kogemusi. Püüa neid uuesti avastada. Võta temaga oldud aega kui olulist kogemust. Miks on see tähtis?

Oled lõpuks julguse ja tahtejõu kokku võtnud ja läinud uue naisterahvaga kohtama. isegi kui sa arvad, et oled oma eksist üle saanud, võib juhtuda järgnev. Uus naine küsib midagi su eelmise suhte kohta ja sa pahvatad tema suhtes välja tonnide kaupa negatiivsust. Ta ei taha su probleemidest kuulda – kindlasti mitte esimesel kohtingul.

Pane end korraks selle uue neiu olukorda. Kujuta ette, et te olete pool aastat või aasta käinud ja mõtle, kas talle sobiks siis, et sa oma eksist nii räägid? Vastus on ei. Just seepärast pead sa eksi suhtes oma vaatenurka muutma, et suuta edasi liikuda.

Selmet pritsida sappi ja rääkida, kui väga sa oma endist naist vihkad, kirjelda teda kui imeilusat naist, kellega te lihtsalt ei sobinud. Räägi, et oled õnnelik, et ta on edasi liikunud ja et sa oled läbi selle suhte elu kohta palju õppinud. See on terve ellusuhtumine, märk edasiliikumisest ja ühtlasi avaldab ka uuele kaaslannale muljet.

2. Ehita oma elu uuesti üles

Vallalisestaatus on võimalus leida keegi, kellega sa seni pole koos olnud. See pole põhjus istuda kodus ja uskuda, et su eks on sind „kõrvetanud“. Sa peaksid tegema asju, mis su elustiili paremaks muudavad, mitte elu pidurdavad. Mis tähendab, et enda täisjoomine koos sõpradega on üsna niru katse minevikku unustada. Lahendus on ajutine, aga sul on vaja midagi püsivamat. Näiteks:

Mine jõusaali. Leia uus hobi. Loe head raamatut. Avasta uus kirg. Reisi ja naudi maailma. Ühendu ja suhtle sõpradega. Keskendu oma ihuhooldusele, näiteks katseta uut soengustiili. Söö korralikult ja jälgi, mida sööd. Hangi uusi riideid, avarda oma moetaju.

Mida iganes sa ka ei teeks, pea meeles, et kõik on sinu enda nimel.

3. Kuidas kasutada aega

Ükskõik, mida sa temast ülesaamiseks ka ei teeks: kui sa ei võta aega leinamiseks ja vihaga toimetulemiseks, siis ei liigu sa edasi. See nõuab kannatlikkust ja kuigi ülesaamise aeg tundub talumatu ja frustreeriv, on see ainus lahendus mineviku selja taha jätmiseks.

Võid avastada, et sa ei oska midagi peale hakata kogu selle vaba ajaga, mis sul nüüd on. Suhtes olles oli alati midagi teha, muidugi koos temaga. Nüüd oled aga vallaline, su elukombed on muutunud ja igapäevane rutiin näib olevat lõhutud.

Lisaks ülalloetletud tegevustele peaksid istuma maha ja kirjutama kirja. Või e-kirja. Pane paberile kõik, mis sa suhtest õppisid ja saavutasid. Anna endale aru selle osas, kuidas suhte käigus arenesid paremaks inimeseks. Vabanda tema ees kõige eest, mida enda arvates valesti tegid. Selgita talle, et kuigi suhtel olid omad head hetked, ei olnud see mõeldud kestma.

Ja kui selle kirja ükskord valmis saad, siis ära seda eksile saada. Kasuta kirjutamist kui enese väljendamise ja väljaelamise võimalust ja tööriista, mis aitab sul lõppenud suhtest õppida ning saada õpitust selget nägemust.

4. Veel nõuandeid lahkuminekust ülesaamise kohta

Kui kaua kulub aega, et lõppenud suhtest üle saada? Sõltub, inimesed on ju erinevad. Võta eesmärgiks minimaalselt kuu aega teha enda jaoks häid ja positiivseid asju. See tundub nagu pikk aeg, aga läheb tegelikult kiiremini, kui oskasid arvata.