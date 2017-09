Kes jõutrenni teeb, see teab, et lihaskasvu saavutamiseks on mõistlik tarvitada söögiks palju valke. Kõige lihtsam on valku saada nii, et segad joogi spetsiaalsest jõumeestele mõeldud proteiinipulbrist. Kuid nii mõnigi mees vaatab valgupulbrile kõõrdi: see pole väga odav ja maitseb sageli halvasti. Mõned n-ö vana kooli mehed peavad proteiinijahu kasutamist ka liigseks ilutsemiseks ja vahepeal saab pulber kodust ka lihtsalt ootamatult otsa. Men’s Health pakub välja viis head valgurohket toiduainet, mis aitavad trennijärgses joogis proteiinipulbrit asendada.

1. Kikerherned

Pool tassi kikerherneid annab vaid saja kalori juures 5 g valku ja viiendiku päevasest kiudainete vajadusest. Smuutile annavad kikerherned meeldiva kreemise tekstuuri.