Kuna miljonid inimesed pagevad Floridast orkaani Irma eest, on Tesla osadel oma autodel „lülitit vajutanud“, et ajutiselt nende tegevuspiirkonda laiendada.

Näiteks Chrysleril on tänaseni teistsugune lähenemine. Kui häkkerid teatasid, et suudavad Jeepi eemalt oma kontrolli alla võtta, siis saatis tootja turvaaugu parandamise tarkvara laiali 1,4 miljonil USB-pulgal. Sellise lähenemise puhul ei saa aga keegi olla kindel, kas uuendused paigaldati õigesti – või kas need isegi õige inimeseni jõudsid.

Enamikul neist protsessoritest on tarkvara, mida hetkel saab uuendada vaid margiesinduses. Autode tagasikutsumine on autotööstusele muutunud hiigelkulude allikaks ja autoomanike ebamugavuseks number üks.

Enamik inimesi ei mõtlegi sellele, kui palju auto erinevaid toiminguid kontrollivad arvutiprotsessorid. Keskmisel autol on neid 25-50, BMW-del ja Mercedestel sageli aga lausa saja ringis. Need protsessorid juhivad kõike alustades mootori tööst ning lõpetades pidurdamise, parkimise, kokkupõrke tuvastamise ja isegi meelelahutusega. Kui autod muutuvad targemaks, siis muutuvad nad sealjuures ka sõltuvamaks üha nutikamast tarkvarast.

Aga üle õhu tarkvarauuendamist on hakatud omaks võtma eeskätt just tänu sellele, et inimesed saavad üha tuttavamaks ja osavamaks nutitelefonide käsitsejateks ning sealjuures õppinud üha paremini ka ise tarkvara uuendama. Näiteks teavad juba kõik nutiseadme omanikud, et tarkvarauuendust ei tohi katkestada ja selle tegemise ajal võiks akus piisavalt särtsu sees olla.