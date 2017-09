Eriti siis, kui silmad on veel märjavõitu, püüa oma päev tunnikaupa ära planeerida: töö, sõbrad, sport ja aeg iseendale selleks, et tundeid tunda ja läbi elada, selle asemel, et neid alla suruda. Sa vajad sõprade toetust ja selleks nad sul on. Visku töösse, sest nii leiad mõningat väga vajalikku eesmärgipärasust.

Lahutus või lahkuminek – väljakutse pärast seda oma elupusle uuesti kokku panna on kõva pähkel, kirjutab AskMen . Elad läbi emotsioonide tsüklit, mis sisaldavad eitamist, viha, masendust ja leppimist ning sulle tundub, nagu keerutataks sind päev päeva järel pesumasina trumlis. Aga ära pelga. Sa pole üksi ja kõik see on päris tavaline. Siinkohal viis nippi, mis aitavad lahkuminekuga seotud kurbust paremini taluda.

Austus iseenda vastu ja numero uno eest hoolitsemine on elu rööbastesse sättimise puhul ülioluline. Võib kuluda nädalaid, kuid või isegi aastaid, aga pea meeles, et see praegune olukord ei kesta igavesti ja sa pole ka ainus, kes on sellises olnud. Puhka hösti, aga pea meeles, et ülemagamine võib anda vastupidise efekti.

3. Jätka liikumist

Kui liigud füüsiliselt, aitab see sul liikuda ka vaimselt. Sport tõstab su kehatemperatuuri (sel on rahustav mõju) ja vabastab endorfiine, mis parandavad enesetunnet. Kui sul on raskusi magamisega, siis aitab sport keha väsitada ja tuua parema ööune. Ühtlasi saad sa aega enda ja oma mõtete jaoks ja nii neid selgemaks mõelda. Üks hea vahend lahkuminekuvalude ravimiseks on ka jooga, mis aitab sul eraldada iseend oma egost. Just selle sasipuntra lahtiharutamine aitab tervenemisprotsessi kiirendada. Nimelt juhtub peale lahkuminekut sageli see, et inimesed keskenduvad oma haavatud uhkusele, mitte niivõrd armastusest ilmajäämisele.

4. Õpi midagi uut

Uued kogemused annavad kerge dopamiinilaksu, mis tekitab head enesetunnet. Omandades uusi oskusi, tegeledes uue huviala või hobiga hoiad ühtlasi oma mõistust töös ja negatiivseid mõtteid eemal. Parem täita aega konstruktiivsete tegevustega, kui halada selle üle, mis ükskord oli.

5. Pane piirid paika

Kuna pead käituma nii, nagu on parim kõigile, siis on soovitav suhelda ekskaasaga vaid elulistel teemadel ja küsimustes. Eemalda ta sotsiaalmeedia võrrandist, loo selgus ühiste sõprade osas ja ole oma piiride suhtes julm. See on sinu huvides.