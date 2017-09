Venemaa relvajõud katsetasid Süüria lahingtingimustes oma uut tankitoetus lahingumasinat (БМПТ) Terminaator, mille eesmärk on toetada tanke eelkõige linnalahingutes.

Lahingmasina konstrueerinud Nišni Tagilis asuv Uurali transpordimasinate konstrueerimisbüroo peakonstruktor Andrei Terlikov ütles festivali Uraltank raames antud pressikonverentsil, et katsetused andsid "teatud tulemusi", mis on kaitseministeeriumile aluseks lepingute sõlmiseks.

Venemaa kaitseministeerium on juba varem öelnud, et Venemaa relvajõudude relvastusse võetakse põhimõtteliselt uut klassi lahingumasin, mis on mõeldud tankide toetamiseks.

БМПТ-72 Terminaator-2 on tanki T-72 platvormile ehitatud lahingumasin, mida esimest korda näidati avalikkusele 2013. aastal. 44 tonni kaaluv masin on relvastatud kahe 30 mm kaliibriga automaatkahuriga, kahe automaatgranaadiheitjaga ning ühe 7,62 kaliibrilisele kuulipildujaga. Lahingmasina meeskonnas on kolm liiget.