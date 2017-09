Mobiiliseadmest on lihtne ja mugav pornot vaadata ja nii võib see olla paras kiusatus, aga selle harjumuse suhtes tasuks ilmselt ümber mõelda, kirjutab Men’s Health. Miks? Hiljutine uuring näitab, et see paneb käima kõikvõimalikud turvaalarmid ja tekib risk, et su telefonisse võidakse sisse häkkida.

Mobiiliseadmete turvalisusega tegelev tehnoloogiafirma Wandera uuris pornosaitide ja mobiiliseadmete ebakindluse küsimust ja tegi mõned murettekitavad järeldused. Leiti, et „ligi veerand mobiiliseadmetes olevast pahavarast pärineb pornosaitidelt“ ja kuna „nutitelefoni operatsioonisüsteemid, eriti Android, ei ole nii turvalised kui lauaarvutite omad, siis on neil palju haavatavaid kohti, mida häkkerid saavad kergesti ära kasutada“.

Tehnikafirma uuris erinevaid pornosaite ja avastas, et 50 juhtivast täiskasvanutele mõeldud sisuga veebisaidist (nt Brazzers, Ashley Madison, AdultFriendFinder) on 40 andmete lekke eest kaitsmata.

Järeldus: pornot on palju turvalisem vaadata lauaarvutist.