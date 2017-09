Keegi Tom on pärinud, miks kannavad osad kellad kronomeetri tiitlit ja nime, kuigi nähtavalt ei tee need midagi teistmoodi kui ükskõik milline teine ajanäitaja. Siin on GQ spetsialisti vastus.

Terminit kronomeeter (mis tähendab ladina keeles lihtsalt „ajamõõtjat“) tohib kasutada vaid sellise kellamehhanismi kohta, mida on testinud ja sertifitseerinud sõltumatu autoriteet. Kuigi üle maailma on mitmeid selliseid organisatsioone, tähendab praktikas see enamasti Šveitsi ametlikku kronomeetrite testimise instituuti (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres ehk COSC).

Instituut testib kellamehhanismide täpsust 15-päevalise perioodi jooksul: esimesed kümme päeva toatemperatuuril ja viimased viis päeva erinevate temperatuuride käes. Mõõdetud täpsuse nihe peab jääma eelnevalt paika pandud piiridesse, enamasti -4/+6 sekundit päevas või 99,99% täpsusega, mis on mehaanilise seadme suurim võimalik näitaja.