Saage tuttavaks: see on TVR Griffith, imeline uus briti superauto, mille sees 530 hobujõudu Ameerika musklit. Maximi teatel on TVR pisike ent Inglismaal Blackpoolis juba 68 aastat tegutsenud sportautode tootja. Avalikkuse jaoks on TVR suhteliselt tundmatu, kuna firma tootmisvõimsus on olnud väike. Erinevatel põhjustel pole tootja jõudlus ja usaldusväärsus olnud kuigi suured. Aga TVR on madalseisust välja tulnud ning ehitanud tehniliselt kõrgetasemelise Griffithi, 1990-ndatel populaarse TVRi uue väljalaske. (TVR / David Wragg)

TVR Griffithil on hinnanguliselt 530-hobujõuline viieliitrine Ford Coyote’i V8 mootor, mida on täiustanud rallimootorite firma Cosworth. Kuuekäigulise Tremeci manuaalkäigukasti abil annab see välja kuni 200-miilise ehk 322-kilomeetrise tunnikiiruse. (TVR / David Wragg)

Griffithi kujundas Gordon Murray, kes on muuhulgas McLaren F1 superauto looja. Endine vormelidisainer teab, kui tähtis on õhuvoo suunamine ja seda on ta Griffithi puhul olulisel määral arvesse võtnud. Ka on kasutatud Mercedes-Benz SLR McLareni külgmist väljalaset ehk sisuliselt on summutitorud külgedel uste ees. (TVR / David Wragg)