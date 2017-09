Kujutage ette, et olete mitu päeva viibinud väliskomandeeringus seminaril, kus pole ühtegi Sinu emakeeles rääkivat inimest. Ja siis astud Nordica värvides lennukisse ja Sind tervitatakse eesti keeles. On ju tore! Just selline kogemus tabas üht Õhtulehe lugejat eelmisel nädalal, kui sõitis Varssavist kodumaa poole. Seminarijärgseks lõõgastuseks võttis ta istmetaskust välja menüü ja vaatas jookide hindu. Seejärel märkas ta midagi kummalist. „Eestikeelses Nordica kirjadega menüüs maksis väike pudel veini viis eurot, 0,33-liitrine kodumaine õlu neli eurot. Kuna see tundus liiast, siis jätsin tellimata ja asusin lehitsema samas istmetaskus olnud LOT-i (Poola lennufirma, millega koostöös Nordica tegutseb – toim.) kirjadega menüüd, kus samasugune vein ja Heinekeni õlu maksid ligikaudu 10 zlotti (umbes 2,3 eurot),“ kirjeldab lugeja. „Poolas on küll õlu odav, kuid näiteks Varssavi lennujaamas maksis pooleliitrine õlu isegi Tallinna lennujaamast rohkem.“

„Kuna lennul oli nii Nordica rahvusmustris stjuuard kui ka LOTi nimesildiga poolakast lennuteenindaja, siis kutsusin igaks juhuks poolaka ja küsisin veini. Suur oligi mu üllatus, kui pangakaardilt võttis see maha 2,49 eurot. Kas see tähendab, et kui oleksin tellinud Nordica stjuuardi käest, kas ma oleks siis pidanud maksma nende menüü järgi ja juba viis eurot?“ küsib lugeja.

Õhtuleht päris seepeale Nordicalt aru, kas tõesti on samas lennukis poolakatele mõeldud toidu- ja joogipoolis tükk maad odavam? Nordica esindaja Toomas Uibo sõnul päris nii see ei ole, vaid sõltub sellest, et millise firma nominaalselt antud marsruudil lendab ja tavalendaja peab hinnaüllatuste vältimiseks vaatama, milliste numbritega algab tema piletikood. „Tihe koostöö Nordica ja LOTi vahel väljendub ka selles, et meie lennukid lendavad ühe päeva sees nii Poola lennufirma kui ka Eesti lennufirma lende. Nii on ühe ja sama lennuki pardal kaks erinevat toodet. Oma pardapoe menüüs informeerime sellest ka oma kliente. Sama lennu ajal kahte erinevat menüüd siiski ei müüda. Kõik lennud mis algavat tähe- ja numbrikombinatsiooniga LO8, kuuluvad Nordica programmi ja kõik mis algavad LO7-ga kuuluvad LOTi lennuprogrammi. Vastavalt sellele pakutakse pardal kas siis Nordica või LOTi teenuseid,“ selgitas Uibo.