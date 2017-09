Subaru WRX STI kõige viimase mudeliaasta Euroopasse imporditav mudel kannab lisanime „Final Edition“ ja see jõuab müügile 2017. aasta sügisel. Mitmeid täiendusi saanud legendaarse sportauto viimane versioon jõuab muuhulgas ka Eestisse.

Iga hea asi saab paraku ükskord otsa. Pärast rohkem kui 20 aasta pikkust märkimisväärset ajalugu ning rohkeid võidusõidu- ja rallivõite on Subaru WRX STI jõudmas oma hämmastava teekonna lõpusirgele.

Jaapani autotootja absoluutse kultusauto viimane versioon Subaru WRX STI „Final Edition“ jõuab sügisel ka Eestis müügile. Fännidel tasub tõsiselt kiirustada, sest see ... ongi viimane võimalus. Suur Legend lõpetab oma särava teekonna.

Kollased pidurisadulad annavad märku Brembo täiustatud pidurisüsteemist, mis hõlmab tugevamaid kuuekolvilisi monoplokksadulaid ees, kahekolvilisi monoplokksadulaid taga ning uusi ja suurema kontaktpinnaga piduriklotse. Kõik see tagab parema piduritunnetuse ja suurema kulumiskindluse.

Reguleeritav keskdiferentsiaal on nüüd täielikult elektrooniliselt juhitav ja reageerib senisest veelgi kiiremini. Uue kujunduse on saanud ka auto leed-esituled, millele on lisatud kasulik kurvitulede funktsioon.

Subaru WRX STI „Final Edition“ interjööri ilmestavad Alcantara viimistluse ja võidusõidust inspireeritud punaste turvavöödega sportistmed, lisaks on täiustatud sõiduki heliisolatsiooni ja paigaldatud paksemad klaasid, mis muudavad kabiini vaiksemaks.

Kokkuvõttes on Subaru WRX STI elu parimas vormis. Subaru WRX STI „Final Edition“ jõuab Eestisse septembri lõpus, auto esmaesitlus toimub Tartu Autonäitusel. Fännid peaksid kiirustama, sest Subaru WRX STI „Final Editioni“ saadavus on piiratud. Kogu Baltikumi jõuab müügile vaid paarkümmend erimudelit ning võidab see, kes kiiremini oma lemmikule „käpa peale” paneb.