Suurbritannias on meeste enesetappude hulk kolm korda kõrgem kui naistel: 73% inimestest, kes „kaduma lähevad“, on mehed. Alla 45-aastase briti mehe puhul on tõenäosus surra oma käe läbi kõrgem kui ükskõik mis õnnetuse või haiguse tagajärjel. Eestis näib olukord hullemgi olevat: meil on umbes 80% suitsiidi teinutest mehed ja enesetapp on noorte meeste peamisi surmapõhjuseid. Suurbritannias ja Eestis on üks asi veel sarnane: mehed on naistest vähem altid otsima meditsiinilist või psühholoogilist abi. AskMen toob välja viis „tee“ ja „ära tee“ nõuannet meestele, kes hoolivad enda ja oma sõprade vaimsest tervisest.

Psühholoogiliste probleemide käes vaevlevad inimesed tunnevad sageli, nagu neil poleks sõpru ja nad oleks kuidagi isoleeritud. Ühtlasi on neil raske oma tunnetest teistele rääkida. Olukorda süvendab see, et inimestel on vaimuhäirete käes kannatajale ebamugav läheneda ja sageli kardetakse midagi valesti öelda. Nii kiputakse peitma pead jaanalinnu kombel liiva alla. AskMen toob näiteks ühe 30-ndates mehe, kes pärast sõbra enesetappu kannatas tõsise depressiooni käes. „Kõige hullem oli see, et inimesed ei rääkinud minuga sellest,“ kirjeldas ta. „Inimesed kardavad öelda midagi valesti, aga ausalt, mitte midagi öelda on halvem. Isegi kui kardad eksida, lihtsalt räägi.“

3. Hoia keelt vaos

Suitsidaalsed inimesed on väga tundlikud kriitika ja läbikukkumiste suhtes ja ka on neil raske teistele oma tunnetest rääkida. Nii ei maksa neile öelda „saa üle“, nende olukorra üle naerda või olukorda veel hullemaks muuta, öeldes enesetapumõtetega inimesele, et ta veab teisi alt. Enesetaputeemadel rääkides ei tasu minna liiga detailseks, kuna see võib tekitada liigset inspiratsiooni.

4. Ära karda arsti juurde minna

Statistika näitab, et depressiooniravi saavad naised rohkem ja enesetappu sooritavad mehed rohkem. Mis näitab, et mehed ei otsi meditsiinilist abi. paljud mehed ei taha end võõrale avada ja nad pelgavad, et probleemide tunnistamine muudab need veelgi reaalsemaks. Või siis seda, et neile pannakse peale elu lõpuni kestev isiksust muutev tabletiravi. Aga suhtlus hea psühhiaatriga on vaimse häire puhul ülioluline ja vaimse murega arstile pöördumine on täpselt sama, kui sa läheks doktori juurde murtud käeluuga. Kui sa palud abi, ei tähenda see, et sa oleks „hull“ ja enamasti määratakse ravimid üsna lühikeseks ajaks. Ja veel: arstile minek ei tähenda, et sa oled nõrk – hoopis vastupidi. Professionaali poole pöördumine tähendab seda, et sa võtad kontrolli enda üle tagasi.

5. Hoia silmad lahti