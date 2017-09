Et telefon näeks siledam välja, on kodunupp kaotatud ja puuteidentifitseerimine asendatud näotuvastuse ehk Face ID-ga. Jah: telefoni saab lukustusest lahti nii, et sa näitad seadme 3D-kaamerale oma nägu.

Telefoni soorituse parandamiseks on tehtud palju uuendusi. Näiteks on sel juhtmevaba laadimine, 10-nanomeetriline protsessor (mida see ka ei tähendaks), A11 biooniline kiip ja märgatavalt suurem aku kestvusaeg. Aga elevile ajab ka võimalus saata vestluspartneritele reaalajas vingeid animeeritud ja erinevatele emotsioonidele vastavaid animoji’sid, mis kaardistavad enam kui 50 näolihast.

Täiustatud reaalsus

Vertikaalselt paigutatud 12-megapiksline topeltkaamera, teisel objektiiviläätsel on sealjuures optiline pildistabiliseerija. Kõrgemakvaliteedilist pilti aitab teha „portrait lightning“ ehk portreevalgustuse seade.

Mitmikekraan

Apple on läinud kujunduses „klaasist võileiva“ teed – alumiiniumist tagaosa on eemaldatud ja selle asemel on klaas metallist kaitseäärisega. 5,8-tolline ekraan katab kogu telefoni eesosa. Sisuliselt on X raamivaba.

Hind

IPhone X-i saab tellida alates 27. oktoobrist ja kättetoimetamine algab 3. novembril. See maksab täpselt üks dollar alla tuhande taala ehk 833 eurot.