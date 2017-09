Pole teist sellist elu verstaposti kui 30. sünnipäev, leiab FHM ja maalib sealt edasi sünge pildi: see on viimane sünnipäev enne keskea algust, selle järel tulevad peatselt juba keskeakriis ja olukord, kus sa leiad end pensionärina kuskil golfirajal. Ja muidugi on kõigi verstapostide puhul tavaliselt mõned tegevused, mis tuleks enne nendeni jõudmist ära teha ...

Mingi meestevaheline side annab elule eesmärgipärasust. Ära ainult ühine mõne surmakultusega – siis pole teada, milleni asi võib viia, kui meeste seltskond mõneks dringiks kokku saab.

Poseerida ikoonilisel pildil

Ükski Facebooki profiil pole täiuslik fotota, kus sa hoiad Eiffeli torni tippu näppude vahel või „nügid“ Pisa torni.

Vaadata „Troonide mängu“

Praegu on aktsepteeritavam see, et sa oled 30-ndates veel süütu kui see, et sa pole näinud suuremaid HBO saagasid. Inimesed muudkui küsivad ja küsivad nende kohta ja sina ei oska midagi vastata. Hakka (järel)vaatama.

Korralikult muna pošeerida

Kui sa oled ühes sellises kööginipis meister, siis arvavad naised igavesti, et sa oled mingi Gordon Ramsay stiilis seksikuse etalon. Väike vihje: äädikas on abiks.

Teha „näe, ma olen tüdruk“ trikki

Kui sa noorena topid naljaviluks oma varustuse jalgade vahele peitu ja näitad, nagu sul oleks häbe, siis võib see olla täitsa lõbus. Aga kui teed seda 35-aastasena kuskil basseinipeol, siis mitte nii väga.

Magada rannal

Mitte miski ei ühenda sind loodusega rohkem kui see, et pead rannal sõpradega pidu ja kustud seal ära. Ja hommikused koerajalutajad leiavad liivalt millegi, mida esmapilgul peavad kaldale uhutud laibaks. Ehk inimkeha, mis on kaetud pimedas helendava värvi ja Jägermeistriga.

Kasvatada habet

Olgu see väike tuust või täishabe, aga näokarvadega eksperimenteerimine on okei vaid piisavalt noorena. Vanemana meenutad sa neid selle, kes prügikastidest pudeleid otsivad.

Olla festivalitola

See on siirderiitus, kui korraldad mõnel ülerahvastatud festivalil mürglit. Pargid haagissuvila ära ja siis möllad hommikuni reivimuusika saatel. Aga tee seda siis, kui oled nro ja vallaline. Ükski mudilane ei taha näha, kuidas tema isa kell 7 hommikul puuga tantsib.

Midagi leiutada